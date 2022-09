Forum Ambrosetti, Governo chiede conferma del Sure (Di domenica 4 settembre 2022) “Il fondo Sure, introdotto dall’Ue durante la pandemia per sostenere il lavoro, ha funzionato”. Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Con altri Paesi – aggiunge – e altri ministri del Lavoro, in particolare di Spagna e Belgio, abbiamo avanzato l’ipotesi di rendere strutturale questa misura. Non soltanto per questa fase legata al caro energia, ma per affrontare sia il tema delle competenze che quello dei contraccolpi che si determinano in alcune filiere come conseguenza delle grandi transizioni. Penso a quella digitale e a quella verde“. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) “Il fondo, introdotto dall’Ue durante la pandemia per sostenere il lavoro, ha funzionato”. Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso dela Cernobbio. “Con altri Paesi – aggiunge – e altri ministri del Lavoro, in particolare di Spagna e Belgio, abbiamo avanzato l’ipotesi di rendere strutturale questa misura. Non soltanto per questa fase legata al caro energia, ma per affrontare sia il tema delle competenze che quello dei contraccolpi che si determinano in alcune filiere come conseguenza delle grandi transizioni. Penso a quella digitale e a quella verde“. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

