Drew McIntyre: "Ieri sera ho dato tutto, lo faccio sempre e continuerò sempre a farlo"

Drew McIntyre e Roman Reigns si sono affrontati durante il match di Clash at the Castle. Anche se quest'ultimo è uscito vincitore, lo scozzese è stato comunque applaudito dai fan per aver disputato un incontro incredibile. Ha persino cantato con la leggenda della boxe Tyson Fury durante l'evento. McIntyre ha dimostrato la sua resistenza durante l'incontro. Ha ricevuto un paio di Superman Punch e di spear che hanno chiuso la pratica. Tuttavia, Solo Sikoa ha dato un piccolo aiuto a The Tribal Chief, che alla fine ha portato alla sua sconfitta. L'ex WWE Champion si è messo su Twitter per commemorare la sua partecipazione alla manifestazione. Nella didascalia ha dichiarato: "Ho dato tutto. Lo faccio sempre e continuerò sempre a farlo".

