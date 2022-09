Derby | impietoso il confronto tra Maignan e Handanovic

Leggi su intermagazine

(Di domenica 4 settembre 2022) Maingnan vince il duello a distanza conSe il Milan può godersi il successo nelsull’Inter parte, se non gran parte, del merito va ache ha stra-vinto il duello a distanza con il suo collegache anche ieri ha mostrato diverse lacune. “La controrimonta nerazzurra si ferma a metà, il successo che riporta il Milan davanti ai nerazzurri di due punti è più che legittimo, ma fra le tante impressioni che lascia unmirabolante, pieno di errori, giocate sopraffine e con 37 tiri verso la porta, ce n’è anche una non nuova, ma fondamentale:è sempre più uomo da scudetto,non più e non certo da ieri” si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi. L'articolo proviene da intermagazine.