Cremonese Sassuolo 0-0 LIVE: gol annullato a Pinamonti, Laurientè pericoloso (Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Zini, Cremonese e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Cremonese Sassuolo 0-0 MOVIOLA 1? È iniziata la sfida. 2? Occasione Pinamonti – Cross dalla destra di Laurientè sulla respinta corta della difesa dei padroni di casa e colpo di testa di Pinamonti che per poco non trova la porta. 8? Punizione Lochoshvili – Calcio piazzato dai 25 metri per la Cremo. Ci prova Lochoshvili: palla che non scende e finisce alta. 13? Pericolo Valeri – Cross da sinistra del numero 3 della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Zini,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? È iniziata la sfida. 2? Occasione– Cross dalla destra disulla respinta corta della difesa dei padroni di casa e colpo di testa diche per poco non trova la porta. 8? Punizione Lochoshvili – Calcio piazzato dai 25 metri per la Cremo. Ci prova Lochoshvili: palla che non scende e finisce alta. 13? Pericolo Valeri – Cross da sinistra del numero 3 della ...

Lucachannel : Il fantacalcio è quella materia strana che ti porta a vedere anche Cremonese-Sassuolo - saltandpepper90 : BOOOOOM ?? Da provare quota Over 0.5 Cremonese-Sassuolo 1.57 Stake 25% ?????????? #bet #scommesse #whoistheking - sagahtvlive : #Serie A (Menit 67) Cremonese vs Sassuolo 0-0 - MLSGARD : Live ????Cremonese - Sassuolo ??Under 1 Goal asian @ 1.70 (7/10) @SerieA - Sammyj48664960 : Chissà quali peccati della mia vita precedente sto espiando per ritrovarmi a guardare Cremonese-Sassuolo e dover pr… -