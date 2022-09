Cosa vogliono i fare i partiti per combattere la povertà (Di domenica 4 settembre 2022) Il reddito di cittadinanza compare in molti programmi, non solo in quello del Movimento 5 Stelle. Ma non solo: si menzionano anche salario minimo e tagli alle tasse, ma le strategie per raggiungere questi obiettivi non sono molto chiare Leggi su wired (Di domenica 4 settembre 2022) Il reddito di cittadinanza compare in molti programmi, non solo in quello del Movimento 5 Stelle. Ma non solo: si menzionano anche salario minimo e tagli alle tasse, ma le strategie per raggiungere questi obiettivi non sono molto chiare

pfmajorino : Ha perfettamente ragione @lukacasa . #Salvini e #Meloni dovrebbero guardare il video delle torture subite dal ragaz… - OmbraDuca : RT @DavideR46325615: Vogliono smantellare il decreto dignità voluto dal M5S, propongono il maggior utilizzo dei Voucher e, infine, cancella… - Gabriel16489192 : RT @DavideR46325615: Vogliono smantellare il decreto dignità voluto dal M5S, propongono il maggior utilizzo dei Voucher e, infine, cancella… - BrunaAnnamaria : RT @AdrianaSpappa: #Gelmini: all'estero vogliono Draghi perché bisogna portare avanti il programma 'agenda Italia' che è già scritto, scade… - _angeljames : RT @animalofregret: agghiacciante che questa situazione abbia mobilitato il fandom for all the wrong reasons; si vogliono difendere reputaz… -