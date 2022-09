Calcio: Serie A, Spezia-Bologna 1-1 alla fine del primo tempo (Di domenica 4 settembre 2022) La Spezia, 4 set. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Spezia-Bologna, match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Picco' di La Spezia. Al vantaggio dei felsinei con Arnautovic al 7', risponde Bastoni al 47'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) La, 4 set. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi, match valido per la quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Picco' di La. Al vantaggio dei felsinei con Arnautovic al 7', risponde Bastoni al 47'.

