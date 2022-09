Ballando con le Stelle, il promo svela tutto il cast ufficiale (Di domenica 4 settembre 2022) “Siete pronti per una nuova epica stagione di Ballando con le Stelle?” – si inaugura così il nuovo promo di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci tirata a lucido pronta a elencare tutti i concorrenti. -“Il nuovo cast illuminerà la nostra pista da ballo“, continua, “Gabriel Garko! Ema Stokholma! Giampiero Mughini! Marta Flavi! Paola Barale! Lorenzo Biagiarelli! Rosanna Banfi!“. E ancora: “Alex Di Giorgio! Luisella Costamagna! Iva Zanicchi! Dario Cassini! Alessandro Egger! Enrico Montesano!“. @Cinguetterai pic.twitter.com/N28ReINxOo — Cinguettavideo (@cinguettavideo) September 4, 2022 Insomma, nessuna sorpresa rispetto al cast annunciato anzitempo da Il Fatto Quotidiano. L’unico cambiamento è la presenza del comico Dario Cassini al posto del cantante Nino ... Leggi su biccy (Di domenica 4 settembre 2022) “Siete pronti per una nuova epica stagione dicon le?” – si inaugura così il nuovodicon lecon Milly Carlucci tirata a lucido pronta a elencare tutti i concorrenti. -“Il nuovoilluminerà la nostra pista da ballo“, continua, “Gabriel Garko! Ema Stokholma! Giampiero Mughini! Marta Flavi! Paola Barale! Lorenzo Biagiarelli! Rosanna Banfi!“. E ancora: “Alex Di Giorgio! Luisella Costamagna! Iva Zanicchi! Dario Cassini! Alessandro Egger! Enrico Montesano!“. @Cinguetterai pic.twitter.com/N28ReINxOo — Cinguettavideo (@cinguettavideo) September 4, 2022 Insomma, nessuna sorpresa rispetto alannunciato anzitempo da Il Fatto Quotidiano. L’unico cambiamento è la presenza del comico Dario Cassini al posto del cantante Nino ...

BITCHYFit : Ballando con le Stelle, il promo svela tutto il cast ufficiale - LetaTommaso : @Swaffle_7 Mi aspettavo il video di ballando con le stelle - angelamisceo : RT @LaEle010282: Mi divertirò “ballando” con le mie amiche ?????? Sono preoccupata per le faaanzZ ?? - MZ0nline : Se siete con me ad un party il 90% del Negroni x terra è mio, l’ho versato ballando - IlGigantesso : Enrico Montesano a Ballando con le stelle. Non cambio canale, stacco proprio l'antenna. -