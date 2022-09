Us Open 2022, Davidovich Fokina e Khachanov agli ottavi. Spagnolo contro Berrettini (Di sabato 3 settembre 2022) Alejandro Davidovich Fokina e Karen Khachanov hanno superato il terzo turno degli Us Open 2022, strappando dunque i pass per gli ottavi di finale del torneo. Lo Spagnolo, infatti, ha superato Daniel Galan Riveros per 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, mostrandosi autorevole e costante nell’arco dell’intero match con il colombiano; dal canto suo, il tennista colombiano ha interpretato la partita al massimo delle sue possibilità, seppur pagando l’inesperienza a questi livelli nei frangenti clou, accettando la sconfitta al termine di un percorso lungo e tutto sommato soddisfacente a New York, dopo esser partito dalle qualificazioni. Eliminato Stefanos Tsitsipas all’esordio, Galan ha ceduto il passo a Davidovich, superiore quest’ultimo grazie alla nota varietà dei ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Alejandroe Karenhanno superato il terzo turno degli Us, strappando dunque i pass per glidi finale del torneo. Lo, infatti, ha superato Daniel Galan Riveros per 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, mostrandosi autorevole e costante nell’arco dell’intero match con il colombiano; dal canto suo, il tennista colombiano ha interpretato la partita al massimo delle sue possibilità, seppur pagando l’inesperienza a questi livelli nei frangenti clou, accettando la sconfitta al termine di un percorso lungo e tutto sommato soddisfacente a New York, dopo esser partito dalle qualificazioni. Eliminato Stefanos Tsitsipas all’esordio, Galan ha ceduto il passo a, superiore quest’ultimo grazie alla nota varietà dei ...

