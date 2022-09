Serena Williams, una carriera leggendaria in dieci partite: dai primi successi alle ultime delusioni (Di sabato 3 settembre 2022) Dal 9 agosto è iniziato il countdown verso l’addio al tennis di Serena Williams, che coinciderà – anche se lei non lo ha ufficialmente confermato – quasi certamente con gli Us Open in partenza la prossima settimana. Ridurre ventisette anni di professionismo ad una compilation risulta opera piuttosto complessa, ma proveremo a concentrarci su dieci sfide che, soprattutto nel bene, ma anche nel male, hanno contraddistinto la stellare carriera della dominatrice di queste ultime due decadi di tennis femminile. -Us Open 1999, Finale: Serena Williams b. Martina Hingis 6-3 7-6(4) Non possiamo che partire da New York 1999, il primo dei ventitré. Una Serena diciottenne, già testa di serie numero sette del torneo, si salva per il rotto della cuffia al terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Dal 9 agosto è iniziato il countdown verso l’addio al tennis di, che coinciderà – anche se lei non lo ha ufficialmente confermato – quasi certamente con gli Us Open in partenza la prossima settimana. Ridurre ventisette anni di professionismo ad una compilation risulta opera piuttosto complessa, ma proveremo a concentrarci susfide che, soprattutto nel bene, ma anche nel male, hanno contraddistinto la stellaredella dominatrice di questedue decadi di tennis femminile. -Us Open 1999, Finale:b. Martina Hingis 6-3 7-6(4) Non possiamo che partire da New York 1999, il primo dei ventitré. Unadiciottenne, già testa di serie numero sette del torneo, si salva per il rotto della cuffia al terzo ...

ilpost : Chi è stata Serena Williams - repubblica : Serena Williams, ko nell'ultimo match della carriera: errori e lacrime. Il primo 'grazie' e' per papa' Richard - Corriere : US Open, Serena Williams cade al terzo round del suo (forse) ultimo torneo - GiuseppeLepera5 : Serena Williams non è stata solo una tennista. Serena Williams è il tennis. Peccato non aver battuto quel record ch… - Eurosport_IT : L'ultimo punto di Serena Williams ?? La Tomljanovic chiude così l'incontro #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen |… -