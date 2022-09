RdC? No, rendita elettorale. Lo dicono i numeri: è la più clientelare operazione di sempre (Di sabato 3 settembre 2022) Si scrive “reddito di cittadinanza“, si legge “rendita elettorale“. A sentire Nando Pagnoncelli, che per il Corriere della Sera, cura i sondaggi sulle intenzioni di voto, ci sono ben pochi dubbi al riguardo: il RdC assicura al M5S uno zoccolo duro di dimensioni superiori (10 per cento) a quella di ogni altra forza politica. Una tesi, questa di Pagnoncelli, confermata dai numeri. Infatti, su 30 milioni di elettori che andranno probabilmente al voto al netto di un 30 per cento di astenuti, il movimento guidato da Giuseppe Conte si attesterebbe sul 12-13 per cento, pari a 3,4 milioni di voti. Cifre che sembrano ricalcare alla perfezione quelli relative ai percettori dell’assegno mensile ideato dai grillini. I percettori del RdC coincidono per numero con gli elettori del M5S A certificarlo, ricorda il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) Si scrive “reddito di cittadinanza“, si legge ““. A sentire Nando Pagnoncelli, che per il Corriere della Sera, cura i sondaggi sulle intenzioni di voto, ci sono ben pochi dubbi al riguardo: ilassicura al M5S uno zoccolo duro di dimensioni superiori (10 per cento) a quella di ogni altra forza politica. Una tesi, questa di Pagnoncelli, confermata dai. Infatti, su 30 milioni di elettori che andranno probabilmente al voto al netto di un 30 per cento di astenuti, il movimento guidato da Giuseppe Conte si attesterebbe sul 12-13 per cento, pari a 3,4 milioni di voti. Cifre che sembrano ricalcare alla perfezione quelli relative ai percettori dell’assegno mensile ideato dai grillini. I percettori delcoincidono per numero con gli elettori del M5S A certificarlo, ricorda il ...

