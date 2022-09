Palazzuolo sul Senio: uccide tre piccole rondini distruggendo il nido. Denunciato un 70enne (Di sabato 3 settembre 2022) E' stato Denunciato dai carabinieri forestali, un settantenne, per aver causato la morte di 3 piccoli di rondine dopo aver distrutto, utilizzando probabilmente un bastone, i nidi sotto il tetto di un edificio a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 settembre 2022) E' statodai carabinieri forestali, un settantenne, per aver causato la morte di 3 piccoli di rondine dopo aver distrutto, utilizzando probabilmente un bastone, i nidi sotto il tetto di un edificio asul, in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

