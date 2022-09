MotoGP Misano, Dovizioso: "È stata una qualifica con l'amaro in bocca" (Di sabato 3 settembre 2022) Messo in archivio il sabato di Misano, solo due sessioni separano Andrea Dovizioso dalla sua seconda vita lontano dalla MotoGP. Ma chi pensa che il Dovi "l'abbia già data su" si sbaglia di grosso, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022) Messo in archivio il sabato di, solo due sessioni separano Andreadalla sua seconda vita lontano dalla. Ma chi pensa che il Dovi "l'abbia già data su" si sbaglia di grosso, ...

