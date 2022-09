Montella: «Balotelli voleva andar via prima del nostro diverbio, tra noi è tutto ok, mi scuso col club» (Di sabato 3 settembre 2022) Ita Sportpress riporta le parole di Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, in merito al litigio avvenuto in campo con Mario Balotelli, ora passato al Sion. “Non abbiamo problemi con Balotelli. Tra me e lui è tutto ok. Ha detto che voleva lasciare Adana già prima del nostro diverbio e questo non ha influito sulla nostra relazione. Quell’episodio avvenuto sul campo è accaduto a causa delle nostre emozioni legate alla partita. Fuori dal campo, il nostro rapporto è abbastanza buono. Ovviamente, come allenatore, voglio scusarmi con il club. Tali incidenti non dovrebbero verificarsi sul campo. Questi problemi devono essere affrontati negli spogliatoi. Davvero non mi sono controllato. Posso dire che ho dato il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Ita Sportpress riporta le parole di Vincenzo, tecnico dell’Adana Demirspor, in merito al litigio avvenuto in campo con Mario, ora passato al Sion. “Non abbiamo problemi con. Tra me e lui èok. Ha detto chelasciare Adana giàdele questo non ha influito sulla nostra relazione. Quell’episodio avvenuto sul campo è accaduto a causa delle nostre emozioni legate alla partita. Fuori dal campo, ilrapporto è abbastanza buono. Ovviamente, come allenatore, voglio scusarmi con il. Tali incidenti non dovrebbero verificarsi sul campo. Questi problemi devono essere affrontati negli spogliatoi. Davvero non mi sono controllato. Posso dire che ho dato il ...

marcoconterio : ?? ???? Durissimo faccia a faccia in casa Adana Demirspor dopo la partita tra un infuriato Vincenzo Montella e Mario… - napolista : Montella: «Balotelli voleva andar via prima del nostro diverbio, tra noi è tutto ok, mi scuso col club» «L’episodi… - sportli26181512 : Montella: “Il litigio con Balotelli? Ecco perché ho reagito così” - ZonaBianconeri : RT @AleCat_91: MI MANCA VINCENZO MONTELLA, RIFLESSIONI, FOMENTI E SENTENZE PRE FIORENTI... - AleCat_91 : MI MANCA VINCENZO MONTELLA, RIFLESSIONI, FOMENTI E SENTENZE PRE FIORENTI... -