Ci sono problemi WindTre oggi 3 settembre: non funziona rete mobile e fibra in alcune zone (Di sabato 3 settembre 2022) Vanno segnalati seri problemi WindTre oggi 3 settembre, almeno per un certo numero di clienti dell'operatore. Non funziona la rete mobile e la fibra in un'area del nostro paese che sembra essere abbastanza circoscritta ma rilevante. Per questo motivo è utile dettagliare il disservizio attuale, fornendo anche tutti i riferimenti per ottenere assistenza e supporto dedicato alla propria casistica di malfunzionamento. La portata del disservizio Il servizio Downdetector ci indica quale sia la reale portata dei problemi WindTre odierni. Almeno alle ore 10 di questa mattinata di sabato, possiamo dire che sono sopraggiunte circa 300 testimonianze di clienti interessati dalle difficoltà.

