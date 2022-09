Chelsea, pronto un super rinnovo (Di sabato 3 settembre 2022) Reece James è vicino a firmare un nuovo contratto con il Chelsea, che lo porterebbe ad essere il difensore più pagato nella storia... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Reece James è vicino a firmare un nuovo contratto con il, che lo porterebbe ad essere il difensore più pagato nella storia...

sportli26181512 : Chelsea, pronto un super rinnovo: Reece James è vicino a firmare un nuovo contratto con il Chelsea, che lo portereb… - ABBI45023611 : @pisto_gol I nostri erano così scarsi che ora giocano al Chelsea, Liverpool e Tottenham nel campionato più bello e… - DanyRoss70 : RT @PensieroBNJ: Il vero juventino spera che #Zakaria ed #Arthur sorprendano #Chelsea e #Liverpool e che vengono riscattati per un totale d… - agu972 : RT @PensieroBNJ: Il vero juventino spera che #Zakaria ed #Arthur sorprendano #Chelsea e #Liverpool e che vengono riscattati per un totale d… - dangelopasquale : RT @PensieroBNJ: Il vero juventino spera che #Zakaria ed #Arthur sorprendano #Chelsea e #Liverpool e che vengono riscattati per un totale d… -