livetennisit : Challenger Cassis: Il Tabellone Principale e di Quali. Al via Francesco Maestrelli per i colori italiani -

Tiscali

È Francescoa rappresentare il tricolore al "Open Provence by Cabesto" , torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) organizzato nella nota località marina in Provenza. Il 19enne pisano, n.È Francescoa rappresentare il tricolore al "Open Provence by Cabesto" , torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) organizzato nella nota località marina in Provenza. Il 19enne pisano, n. Cassis: Maestrelli unico azzurro al via È Francesco Maestrelli a rappresentare il tricolore al “Cassis Open Provence by Cabesto”, torneo ATP Challenger (45.730 euro il montepremi) organizzato nella nota località marina in Provenza.