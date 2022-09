Ag. Di Lorenzo: 'Vuole restare al Napoli a vita' (Di sabato 3 settembre 2022) Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Il Mattino: "Non ha dubbi: Vuole restare qui fino al... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Mario Giuffredi, agente del capitano delGiovanni Di, ha parlato a Il Mattino: "Non ha dubbi:qui fino al...

sportli26181512 : Ag. Di Lorenzo: 'Vuole restare al Napoli a vita': Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Loren… - lorenzo_lama21 : RT @JamesLucasIT: Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani. Ma se domani scoprono in me dei valori, vuole dire che li posseg… - Lu_zialadybug : RT @ardigiorgio: prevalentemente dove si occupava di lavori di manutenzione e revisione di macchinari a bordo di navi militari. Nessuno a T… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, agente #DiLorenzo: 'Vuole restare a vita, mi ha chiesto di lavorare al rinnovo' ?? Le sue dichiarazioni… - napolitanoscuba : RT @tuttonapoli: Ag. Di Lorenzo: 'Vuole restare a vita e mi ha chiesto di rinnovare appena ADL vorrà' -