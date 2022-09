Voti con TikTok? Floris stronca il Cav e Renzi: la reazione in studio (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutti su TikTok a caccia della "Generazione Z". A poco più di tre settimane dalle elezioni anche Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e il Pd di Enrico Letta sbarcano sul social network frequentato maggiormente da giovani e giovanissimi. Un target che la politica fatica terribilmente a intercettare ma che adesso, in vista del rush finale della campagna elettorale, punta a raggiungere sperando di conquistare almeno in parte in vista del 25 settembre, quando i 18enni saranno chiamati al voto per la prima volta anche per il rinnovo dei componenti del Senato. L'impresa non si annuncia facile, la piattaforma d'altronde è popolata da chi spesso e volentieri si diverte a confezionare video mettendo nel mirino i cosiddetti "boomer". A mettere il carico da novanta ci pensa Giovanni Floris che a In Onda, giovedì 1 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutti sua caccia della "Generazione Z". A poco più di tre settimane dalle elezioni anche Matteo, Silvio Berlusconi e il Pd di Enrico Letta sbarcano sul social network frequentato maggiormente da giovani e giovanissimi. Un target che la politica fatica terribilmente a intercettare ma che adesso, in vista del rush finale della campagna elettorale, punta a raggiungere sperando di conquistare almeno in parte in vista del 25 settembre, quando i 18enni saranno chiamati al voto per la prima volta anche per il rinnovo dei componenti del Senato. L'impresa non si annuncia facile, la piattaforma d'altronde è popolata da chi spesso e volentieri si diverte a confezionare video mettendo nel mirino i cosiddetti "boomer". A mettere il carico da novanta ci pensa Giovanniche a In Onda, giovedì 1 ...

