Via libera al piano per il Giubileo 2025 (Di venerdì 2 settembre 2022) Via libera da Palazzo Chigi, ecco il piano per il Giubileo 2025 – Approvate a Palazzo Chigi le linee guida del piano per gli interventi per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. Ad illustrarle il sottosegretario Garofoli e il sindaco Gualtieri nel corso del Tavolo istituzionale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e del Parlamento. Erano presenti i ministri Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Enrico Giovannini, Dario Franceschini, Massimo Garavaglia, i sottosegretari alla presidenza Roberto Garofoli e all’Economia (in rappresentanza del ministro Daniele Franco) Alessandra Sartore; il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022) Viada Palazzo Chigi, ecco ilper il– Approvate a Palazzo Chigi le linee guida delper gli interventi per ildella Chiesa cattolica del. Ad illustrarle il sottosegretario Garofoli e il sindaco Gualtieri nel corso del Tavolo istituzionale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, e composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e del Parlamento. Erano presenti i ministri Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Enrico Giovannini, Dario Franceschini, Massimo Garavaglia, i sottosegretari alla presidenza Roberto Garofoli e all’Economia (in rappresentanza del ministro Daniele Franco) Alessandra Sartore; il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - Tg3web : Sono oltre i 15 milioni gli italiani ancora senza quarta dose. 'Aumenta il numero di persone a rischio di contrarre… - fattoquotidiano : Covid, l’Agenzia europea del farmaco dà il via libera ai vaccini adattati per Omicron - AssiElena : RT @itsmeback_: Covid, via libera dall'EMA a due 'vaccini' anti-Omicron per persone di età pari o superiore a 12 anni. Andate a farvi fott… - ilbaro_1967 : RT @itsmeback_: Covid, via libera dall'EMA a due 'vaccini' anti-Omicron per persone di età pari o superiore a 12 anni. Andate a farvi fott… -