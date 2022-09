Venezia 79, i look delle star sul red carpet (Di venerdì 2 settembre 2022) La Mostra del Cinema di Venezia è l’appuntamento glam che segna ufficialmente la fine dell’estate. Smessi bikini e abitini, le star passano ai look da gran sera. La parola d’ordine sul red carpet della kermesse cinematografica è molto spesso “sensualità”, mood sposato dalle vip anche in questa edizione 2022. Non mancano però proposte più eleganti e senza tempo. Ovviamente, per abiti, gioielli e calzature, ci sono solo top brand. Ecco nei dettagli cosa indossano le famose a Venezia 79. Prima serata Rocio Munoz Morales in Giorgio Armani PrivéDomina il nero sul tappeto rosso per l’opening di Venezia 79, intervallato da un po’ di colore. Julianne Moore, presidente della giuria, mostra le gambe e si copre di lustrini nell’outfit firmato Valentino. Abbellimenti gioiello sull’abito Gucci ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 2 settembre 2022) La Mostra del Cinema diè l’appuntamento glam che segna ufficialmente la fine dell’estate. Smessi bikini e abitini, lepassano aida gran sera. La parola d’ordine sul reddella kermesse cinematografica è molto spesso “sensualità”, mood sposato dalle vip anche in questa edizione 2022. Non mancano però proposte più eleganti e senza tempo. Ovviamente, per abiti, gioielli e calzature, ci sono solo top brand. Ecco nei dettagli cosa indossano le famose a79. Prima serata Rocio Munoz Morales in Giorgio Armani PrivéDomina il nero sul tappeto rosso per l’opening di79, intervallato da un po’ di colore. Julianne Moore, presidente della giuria, mostra le gambe e si copre di lustrini nell’outfit firmato Valentino. Abbellimenti gioiello sull’abito Gucci ...

