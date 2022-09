Venezia 2022: Cate Blanchett si scontra con Mattia Carzaniga, l’inviato RAI reagisce ringraziandola (Video) (Di venerdì 2 settembre 2022) Sul red carpet di Venezia 2022 Cate Blanchett ha travolto il giornalista RAI Mattia Carzaniga che ha reagito ringraziandola. Lo scontro tra Cate Blanchett e Mattia Carzaniga sul red carpet di Venezia 2022 è diventato virale in poche ore: l'attrice, che al Festival del Cinema presenta il film Tàr, non ha visto l'inviato RAI travolgendolo. Carzaniga, quando si è accorto che la persona che l'aveva urtato era la Blanchett, le ha detto 'thank you'. Cate Blanchett a Venezia presenta TAR il film diretto da Todd Field e dedicato alla direttrice d'orchestra Lydia Tar, una delle pellicole più ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022) Sul red carpet diha travolto il giornalista RAIche ha reagito. Lo scontro trasul red carpet diè diventato virale in poche ore: l'attrice, che al Festival del Cinema presenta il film Tàr, non ha visto l'inviato RAI travolgendolo., quando si è accorto che la persona che l'aveva urtato era la, le ha detto 'thank you'.presenta TAR il film diretto da Todd Field e dedicato alla direttrice d'orchestra Lydia Tar, una delle pellicole più ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Zelensky irrompe a Venezia, in video i nomi dei 358 bambini e ragazzi uccisi in guerra. L'intervento del pr… - Agenzia_Ansa : Cento anni fa nasceva Vittorio Gassman. Il Mattatore, arrivato al successo cinematografico con 'I soliti ignoti' di… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zelensky scuote la Mostra del Cinema, l'Ucraina irrompe all'apertura. I nomi dei bambini morti nella… - Frencis77 : RT @TDlemon9: Le foto del secondo giorno alla Mostra del cinema di Venezia - klub99it : Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di 'Bones and all' di Luca Guadagnino. #BonesAndAll… -