US Open 2022, chi è il prossimo avversario di Matteo Berrettini: insidia dalla Spagna, i precedenti (Di venerdì 2 settembre 2022) Prosegue l’avventura di Matteo Berrettini in questi US Open 2022. L’azzurro, pur non brillando, ha avuto la meglio di una versione quasi “Deluxe” di Andy Murray che a tratti ha saputo metterlo in difficoltà. Tuttavia, l’italiano è stato premiato per la sua capacità di rimanere aggrappato la partita anche nei momenti più complicati e il 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3 gli ha sorriso. E ora? Negli ottavi di finale a New York ci sarà un’insidia spagnola, il cui nome è Alejandro Davidovich Fokina (n.39 ATP). L’iberico sta esprimendo un buon tennis nel corso di questo torneo, passando per la soffertissima vittoria contro l’ungherese Marton Fucsovics nel secondo turno (successo in cinque set) e per il centro nel terzo round contro il colombiano Galan per 6-4 5-7 6-4 6-4, giustiziere di Stefanos Tsitsipas. C’è un solo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Prosegue l’avventura diin questi US. L’azzurro, pur non brillando, ha avuto la meglio di una versione quasi “Deluxe” di Andy Murray che a tratti ha saputo metterlo in difficoltà. Tuttavia, l’italiano è stato premiato per la sua capacità di rimanere aggrappato la partita anche nei momenti più complicati e il 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3 gli ha sorriso. E ora? Negli ottavi di finale a New York ci sarà un’spagnola, il cui nome è Alejandro Davidovich Fokina (n.39 ATP). L’iberico sta esprimendo un buon tennis nel corso di questo torneo, passando per la soffertissima vittoria contro l’ungherese Marton Fucsovics nel secondo turno (successo in cinque set) e per il centro nel terzo round contro il colombiano Galan per 6-4 5-7 6-4 6-4, giustiziere di Stefanos Tsitsipas. C’è un solo ...

DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - Open_gol : La parlamentare forzista ha pensato bene di aggiornare i suoi social mentre era ospite in un programma su Canale 5… - LaStampa : Us Open, Berrettini batte Murray in quattro set e vola agli ottavi - zazoomblog : US Open 2022 Matteo Berrettini piega in quattro set Andy Murray e approda agli ottavi di finale - #Matteo… -