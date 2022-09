Ucraina: Zelensky, 'non è stato permesso ai giornalisti accesso a centrale di Zaporizhzhia' (Di venerdì 2 settembre 2022) Kiev, 2 set. (Adnkronos) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che, nonostante l'accordo con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, la missione dell'Aiea ieri è arrivata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia senza giornalisti e che "c'erano solo propagandisti dalla Russia". "Quando abbiamo incontrato a Kiev il sig. Grossi e i membri della missione - ha detto Zelensky - abbiamo convenuto che la stessa sarebbe stata accompagnata da giornalisti dei media ucraini e internazionali. giornalisti indipendenti. In modo che il mondo potesse vedere la verità. Invece ciò non è successo". Zelenskyi ha aggiunto che "la Russia si è comportata cinicamente per ingannare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Kiev, 2 set. (Adnkronos) - Il presidente dell'Volodymyry ha dichiarato che, nonostante l'accordo con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, la missione dell'Aiea ieri è arrivata allanucleare disenzae che "c'erano solo propagandisti dalla Russia". "Quando abbiamo incontrato a Kiev il sig. Grossi e i membri della missione - ha detto- abbiamo convenuto che la stessa sarebbe stata accompagnata dadei media ucraini e internazionali.indipendenti. In modo che il mondo potesse vedere la verità. Invece ciò non è successo".i ha aggiunto che "la Russia si è comportata cinicamente per ingannare la ...

