Ricordi Steve di Otto sotto un tetto? Ecco come è oggi, irriconoscibile! (Di venerdì 2 settembre 2022) Negli Anni Novanta avete seguito la serie TV statunitense “Otto sOtto un tetto” (“Family Matters”)? Oltreoceano l’hanno vista prima sull’emittente ABC dal settembre 1989 al maggio del 1997; poi sulla CBS dal settembre di quell’anno al luglio del ’98. In Italia su Italia 1 e Canale 5. E’ lo sviluppo (tecnicamente spin – off) di “Balki e Larry – Due perfetti americani” (nell’originale un più vago “Perfect Strangers”). Il protagonista è di fatto un giovanissimo e divertentissimo pasticcione sfortunato in amore di nome Steve, Steve Quincy Urkel/Stefàn Urquelle, con il suo ricorrente e ingenuo: “Sono stato io a fare questo?” (“Did I do that”?), dopo aver combinato un disastro. Il personaggio è interpretato dall’attore Jaleel White. Volete vedere com’è oggi? E’ parecchio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 2 settembre 2022) Negli Anni Novanta avete seguito la serie TV statunitense “un” (“Family Matters”)? Oltreoceano l’hanno vista prima sull’emittente ABC dal settembre 1989 al maggio del 1997; poi sulla CBS dal settembre di quell’anno al luglio del ’98. In Italia su Italia 1 e Canale 5. E’ lo sviluppo (tecnicamente spin – off) di “Balki e Larry – Due perfetti americani” (nell’originale un più vago “Perfect Strangers”). Il protagonista è di fatto un giovanissimo e divertentissimo pasticcione sfortunato in amore di nomeQuincy Urkel/Stefàn Urquelle, con il suo ricorrente e ingenuo: “Sono stato io a fare questo?” (“Did I do that”?), dopo aver combinato un disastro. Il personaggio è interpretato dall’attore Jaleel White. Volete vedere com’è? E’ parecchio ...

Poor_Steve : CEO of “ciao ti ricordi di me mi ha detto aggiungimi su ig dopo il match su tinder e non mi hai mai cagato ora io mi chiedo tuttappost?” - myrtsuvnz : RT @lakivnz: tanti auguri steve ti ricordi quando stavano per arrestarci un bacio ???????? -