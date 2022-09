Rai due, doppio appuntamento dedicato a Franco Califano e Amanda Lear (Di venerdì 2 settembre 2022) Rai Documentari regala due approfondimenti sui due personaggi In onda questa sera, su Rai Due alle 21.20, un doppio appuntamento speciale di Rai Documentari dedicato a due artisti unici protagonisti, a partire dagli anni ’70, di vite e carriere “sopra le righe”: Franco Califano e Amanda Lear. La serata si apre con “Tutto in un tempo piccolo”, che ripercorre la storia e la carriera di Franco Califano. Coprodotto da Camaleo e Rai Documentari, per la regia di Massimo Cinque e Roberto Cipullo, il documentario offre un continuo rimando tra racconto e interpretazione. Non manca il supporto degli aneddoti raccontati dal giornalista Giuseppe Cruciani, i testi interpretati da Carolina Rey e l’accompagnamento del musicista, storico amico del ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Rai Documentari regala due approfondimenti sui due personaggi In onda questa sera, su Rai Due alle 21.20, unspeciale di Rai Documentaria due artisti unici protagonisti, a partire dagli anni ’70, di vite e carriere “sopra le righe”:. La serata si apre con “Tutto in un tempo piccolo”, che ripercorre la storia e la carriera di. Coprodotto da Camaleo e Rai Documentari, per la regia di Massimo Cinque e Roberto Cipullo, il documentario offre un continuo rimando tra racconto e interpretazione. Non manca il supporto degli aneddoti raccontati dal giornalista Giuseppe Cruciani, i testi interpretati da Carolina Rey e l’accompagnamento del musicista, storico amico del ...

