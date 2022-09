Paola Di Benedetto sceglie per le unghie una tonalità chiara ma dall’effetto scintillante

Leggi su sologossip

(Di venerdì 2 settembre 2022)diper leunama l’effetto è davvero: ecco la sua nuova manicure!diè sempre molto impegnata, e in questi giorni lo è stata con la preparazione per la serata dell’evento musicale Power Hit Estate 2022. In questa occasione viene eletta, appunto, come dice il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.