Non perdere i due talk esclusivi di iO Donna con Selene Calloni Williams e Lara Lucaccioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Wanderlust, la più grande community di Mindful Movement, torna in Italia con Wanderlust 108, l’unico Triathlon consapevole al mondo. L’evento si terrà a Milano, a City Life, con una doppia data il 17 e 18 settembre. E, a Roma, il 25, al parco del Laghetto dell’Eur. Si tratta di un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. Si parte con 5 km di corsa o camminata, seguiti da un Mind-body warm up insieme agli Adidas runner, 60 minuti di yoga flow accompagnati da dj-set e 20 minuti di meditazione guidata per liberare la mente. iO Donna è media partner anche quest’anno e sarà presente con due esclusivi talk aperti a tutti: il 17 settembre alle 13.30 con Lara Lucaccioni, esperta di yoga della risata, una delle 35 ambassador al mondo. E ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 settembre 2022) Wanderlust, la più grande community di Mindful Movement, torna in Italia con Wanderlust 108, l’unico Triathlon consapevole al mondo. L’evento si terrà a Milano, a City Life, con una doppia data il 17 e 18 settembre. E, a Roma, il 25, al parco del Laghetto dell’Eur. Si tratta di un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. Si parte con 5 km di corsa o camminata, seguiti da un Mind-body warm up insieme agli Adidas runner, 60 minuti di yoga flow accompagnati da dj-set e 20 minuti di meditazione guidata per liberare la mente. iOè media partner anche quest’anno e sarà presente con dueaperti a tutti: il 17 settembre alle 13.30 con, esperta di yoga della risata, una delle 35 ambassador al mondo. E ...

