No, Putin non ci sta “ricattando” sul gas (Di venerdì 2 settembre 2022) La Treccani spiega per “ricatto” si intende un’estorsione che avviene per mezzo di minacce che costituiscono coazione morale. Sì, certo, il significato si può allargare alle circostanze in cui si viene messi “nelle condizioni di non poter opporre un rifiuto a quanto ci viene chiesto”. Tuttavia, ogni cosa si può dire tranne che quello di Vladimir Putin nei confronti dell’Europa sia tecnicamente un “ricatto del gas”. Come invece viene scritto e riscritto in questi giorni. Sia chiaro, Vlad non è un sant’uomo. Anzi. Tra le sue ultime nefandezze ha invaso un Paese libero e sovrano, azione mai accettabile neppure se avesse tutte le ragioni del mondo (e non le ha). Però la questione del costo dell’energia non è “tutta colpa di Putin”. Troppo facile. Intanto perché i rincari erano già iniziati ben prima della guerra (il nostro sito lo diceva da tempi non ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 2 settembre 2022) La Treccani spiega per “ricatto” si intende un’estorsione che avviene per mezzo di minacce che costituiscono coazione morale. Sì, certo, il significato si può allargare alle circostanze in cui si viene messi “nelle condizioni di non poter opporre un rifiuto a quanto ci viene chiesto”. Tuttavia, ogni cosa si può dire tranne che quello di Vladimirnei confronti dell’Europa sia tecnicamente un “ricatto del gas”. Come invece viene scritto e riscritto in questi giorni. Sia chiaro, Vlad non è un sant’uomo. Anzi. Tra le sue ultime nefandezze ha invaso un Paese libero e sovrano, azione mai accettabile neppure se avesse tutte le ragioni del mondo (e non le ha). Però la questione del costo dell’energia non è “tutta colpa di”. Troppo facile. Intanto perché i rincari erano già iniziati ben prima della guerra (il nostro sito lo diceva da tempi non ...

