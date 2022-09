MotoGP | Enea Bastianini | “Contento di essere il migliore del venerdì | l’addio di Giribuola un brutto colpo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Una chiusura con il botto.è stato ildi questa prima giornata delle prove libere del GP di Misano, 14° round del Mondiale 2022 di. Sulla pista dedicata Marco Simoncelli, il romagnolo ha saputo interpretare splendidamente il momento del time-attack, togliendosi lo sfizio di precedere la Ducati ufficiale del suo futuro compagno di squadra, Francesco Bagnaia. Ben quattro le Rosse davanti, a seguire in quinta posizione c’è il leader del campionato, Fabio Quartararo (Yamaha). “Sonodidavanti persolo. Stiamo migliorando da questo punto di vista il nostro approccio. Ci siamo aiutati io e Bagnaia nell’ultimo giro? Sicuramente avere un riferimento come lui è stato molto utile per trovare il ...