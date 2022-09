LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 5-6, US Open 2022 in DIRETTA: lo scozzese si garantisce il tie-break (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Come prima, con la prima esterna. 15-0 Servizio e schiaffo di dritto di Matteo. GAME Murray, 5-6. Si salva ancora lo scozzese, che si garantisce il tie-break. AD-40 Finisce in corridoio il passaggio di Matteo. 40-40 Non passa il recupero di Berrettini, ancora vantaggi. 40-AD Omaggio di Murray, doppio fallo! Altra palla break! 40-40 NOOOOO!!! Il colpo di Murray si accomoda per Matteo, che però fallisce il lungolinea! 30-40 Murray sorprende Berrettini con la prima centrale. 15-40 ANCORA DI FORZA! Murray non può resistere così tanto alle saette di Thor! Altre due palle break! 15-30 Bravo Matteo! Con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Come prima, con la prima esterna. 15-0 Servizio e schiaffo di dritto di Matteo. GAME, 5-6. Si salva ancora lo, che siil tie-. AD-40 Finisce in corridoio il passaggio di Matteo. 40-40 Non passa il recupero di, ancora vantaggi. 40-AD Omaggio di, doppio fallo! Altra palla! 40-40 NOOOOO!!! Il colpo disi accomoda per Matteo, che però fallisce il lungolinea! 30-40sorprendecon la prima centrale. 15-40 ANCORA DI FORZA!non può resistere così tanto alle saette di Thor! Altre due palle! 15-30 Bravo Matteo! Con il ...

infoitsport : LIVE Us Open, Berrettini affronta Murray per un posto agli ottavi - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 0-1 US Open 2022 in DIRETTA: terzo set Matteo non sfrutta due palle break -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 1-2 US Open 2022 in DIRETTA: lo scozzese continua a difendersi - #Berrettini-Murray… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 0-1 US Open 2022 in DIRETTA: terzo set Matteo non sfrutta due palle break -… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Murray 6-4 6-4 1-1 terzo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Murray #terzo… -