In Settembre

Di venerdì 2 settembre 2022 Di Vincenzo Calafiore 2 Settembre 2022 Udine Da una delle finestre, il sole discretamente cacciava l'ombra, di cui ho sempre amato circondarmi. Mentre la luce del giorno impediva la concentrazione, essa in realtà consolava in me e nelle cose, la paura, il terrore di essere senza infinito. Era appunto nella penombra che la presenza della bella sconosciuta mi pareva prendesse forma da ogni parte, ma soprattutto dal nulla, ecco che una qualsiasi cosa ne evocava l'ambiguità, la bellezza. Rimanevo in silenzio. Più venivo turbato dalle suggestioni del vuoto, più fissavo intensamente di fronte a me , in cerca di qualcosa, le mie mani nervose, con l'ansia di contatto. Mi chiedevo cosa stessi cercando. Un giorno capii. Io mi immedesimavo nel desiderio stesso che mi aveva condotto tra le braccia della sconosciuta; il desiderio della bella sconosciuta che continuasse nel tempo.

