Il villaggio musicale di Carl Orff

(Di venerdì 2 settembre 2022) di Olga Chieffi E’ giunto il momento di “Un’estate da Re” che animerà da domani, alle ore 21, al 18 settembre la sfarzosa reggia di Caserta. Da VII anni il re è salernitano e risponde al nome di Antonio Marzullo, il quale quest’anno concede un unico concerto al repertorio classico, decidendo di strambare decisamente verso un raffinatissimo nazional-popolare con un omaggio al cantautorato con orchestra con il Faber di Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini, diretto da Geoff Westley,il romantic Tour di Mario Biondi e le due attesissime serate con Claudio Baglioni, protagonista di un progetto originale, pensato per la Versailles campana. Si sposteranno, domani sera, nel cortile della Reggia vanvitelliana, le intere masse corali e strumentali del massimo cittadino, per donare ad un pubblico internazionale i Carmina Burana di. In scena dialogano ...

lacittanews : Il Villaggio dello sport sarà presente per altri due weekend di settembre Ultimoa appuntamento musicale di agosto … -

AgrigentoNotizie

Yesterday Genere: commediaE se i Beatles non fossero mai esistiti È quello che immagina ... Ambientato nell'America degli anni '60, racconta l'estate di Frances detta Baby, che nel...... a partire dalle 21, in piazza del Vespro alMosè e che rientra tra gli appuntamenti di "... che trova nella tarantella la massima espressionenell'Isola. A susseguirsi sul palco ... Un viaggio tra la musica popolare siciliana, sabato al Villaggio Mosè va in scena "Tarantè" Un viaggio tra la musica popolare siciliana, per riscoprire la nostra storia e lasciarsi trasportare dal ritmo più autentico della nostra terra. Sarà tutto questo e molto altro “Tarantè”, lo spettacol ...Molinari, classe 1929, ha girato centinaia di Caroselli e Cinebox. I ricordi raccolti nel volume «La mia Rai» (Gammarò) ...