Highlights Berrettini-Murray 6-4 | 6-4 | 16-7 | 6-3 | Us Open 2022 VIDEO

Highlights Berrettini-Murray 6-4, 6-4, (1)6-7, 6-3: Us Open 2022 (VIDEO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli Highlights completi del confronto tra Matteo Berrettini e Andy Murray, valevole come terzo turno degli Us Open 2022. Vittoria rilevante del tennista italiano, il quale è riuscito ad avere la meglio sul pluricampione Slam per 6-4, 6-4, (1)6-7, 6-3; lo scozzese ha tentato di rientrare in partita dominando il tie-break del terzo parziale, dopo due set persi, sebbene non sia riuscito compiutamente a scalfire il tennis aggressivo dell'azzurro. Berrettini sfiderà Alejandro Davidovich Fokina per un posto ai quarti di finale. Di seguito il VIDEO dei migliori momenti della partita tra Berrettini e Murray.

