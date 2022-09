GF Vip, Sonia Bruganelli è già stata opinionista in un altro reality (e fu un disastro) (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche se praticamente nessuno lo ricorda, Sonia Bruganelli non ha esordito come opinionista l’anno scorso al Grande Fratello Vip 6, bensì oltre dieci anni fa: nel 2009, per la precisione, quando era una degli opinionisti del reality show “La Fattoria”, allora condotto da Paola Perego. Un’esperienza disastrosa, come ha ammesso la stessa Bruganelli in una recente intervista al “Corriere della Sera”: “Non era pronta e ancora era conosciuta come la moglie di Bonolis. “Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane” ha dichiarato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Angelica Benevieri provoca Lulù Selassié? GF Vip, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche se praticamente nessuno lo ricorda,non ha esordito comel’anno scorso al Grande Fratello Vip 6, bensì oltre dieci anni fa: nel 2009, per la precisione, quando era una degli opinionisti delshow “La Fattoria”, allora condotto da Paola Perego. Un’esperienzasa, come ha ammesso la stessain una recente intervista al “Corriere della Sera”: “Non era pronta e ancora era conosciuta come la moglie di Bonolis. “Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane” ha dichiarato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Angelica Benevieri provoca Lulù Selassié? GF Vip, ...

