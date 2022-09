Gas, Nord Stream: nuovo stop, difficoltà approvvigionamento Ue, euro scivola sotto parità col dollaro (Di venerdì 2 settembre 2022) La moneta unica, che fino all'annuncio del colosso energetico russo si trovava sopra la parità, è scesa repentinamente a 0,996, scontando l'accresciuto rischio di una recessione europea dovuta alla carenza di gas russo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022) La moneta unica, che fino all'annuncio del colosso energetico russo si trovava sopra la, è scesa repentinamente a 0,996, scontando l'accresciuto rischio di una recessionepea dovuta alla carenza di gas russo L'articolo proviene da Firenze Post.

