Gas, il piano risparmi: termosifoni giù fino a 2 gradi e accesi due ore in meno (Di venerdì 2 settembre 2022) L’azione del governo per ridurre i consumi. Tra le ipotesi sul tavolo anche energia a prezzi calmierati alle imprese in difficoltà. I tre scenari possibili Leggi su corriere (Di venerdì 2 settembre 2022) L’azione del governo per ridurre i consumi. Tra le ipotesi sul tavolo anche energia a prezzi calmierati alle imprese in difficoltà. I tre scenari possibili

Agenzia_Ansa : Termosifoni accesi fino a 2 ore in meno e fino a 2 gradi in meno nella stagione invernale, soprattutto nelle aree d… - LaVeritaWeb : In cdm il ministro Roberto Cingolani annuncia i piani di razionamento per case e uffici pubblici: ancora niente sul… - petergomezblog : Cingolani presenta (solo in cdm) il piano gas: da ottobre termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno… - sole24ore : ?? Il ministro della #TransizioneEcologica ha presentato il pacchetto di interventi al centro del piano di… - IlnazionalistaD : RT @LaVeritaWeb: In cdm il ministro Roberto Cingolani annuncia i piani di razionamento per case e uffici pubblici: ancora niente sul vero n… -