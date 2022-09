F.1, GP Olanda - Ferrari in testa nelle Prove Libere (Di venerdì 2 settembre 2022) La Ferrari cerca di reagire a Zandvoort: dopo la disfatta belga, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato un buon ritmo, portandosi in testa alla seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio d'Olanda. I due piloti del Cavallino sono divisi da appena 4 millesimi di secondi e hanno preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton. Per Max un inizio con il piede sbagliato. In questo venerdì di Prove Libere, il primo colpo di scena è arrivato durante la prima ora di test, quando la Red Bull RB18 di Max Verstappen si è ammutolita dopo un problema al cambio che ha costretto il campione del mondo in carica a fermarsi dopo pochi giri. Nella seconda sessione le cose per Max non sono andate molto meglio: l'olandese non è andato oltre l'ottavo posto, staccato di sette decimi ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 settembre 2022) Lacerca di reagire a Zandvoort: dopo la disfatta belga, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato un buon ritmo, portandosi inalla seconda sessione didel Gran Premio d'. I due piloti del Cavallino sono divisi da appena 4 millesimi di secondi e hanno preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton. Per Max un inizio con il piede sbagliato. In questo venerdì di, il primo colpo di scena è arrivato durante la prima ora di test, quando la Red Bull RB18 di Max Verstappen si è ammutolita dopo un problema al cambio che ha costretto il campione del mondo in carica a fermarsi dopo pochi giri. Nella seconda sessione le cose per Max non sono andate molto meglio: l'olandese non è andato oltre l'ottavo posto, staccato di sette decimi ...

fattoquotidiano : Formula 1, pole position di Verstappen in Olanda. Seconda per 25 millesimi la Ferrari di Leclerc, 3° Sainz davanti… - FormulaPassion : #F1: la rassegna stampa dedicata alle Qualifiche del #DutchGP - donaperego70 : RT @Etruria72: Le aziende italiane con sede legale in Olanda (per motivi fiscali : ENEL. ... EXOR. ... FCA. ... FERRARI. ... MEDIASET. ...… - Meteocalvax : Gp OLANDA F1, FERRARI Avanti TUTTA ! - Luigi80451470 : RT @Etruria72: Le aziende italiane con sede legale in Olanda (per motivi fiscali : ENEL. ... EXOR. ... FCA. ... FERRARI. ... MEDIASET. ...… -