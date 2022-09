Enrico Letta: 'Anche il Pd è su Tik Tok ma per noi è una cosa seria' (Di venerdì 2 settembre 2022) 'Il Pd è su Tik Tok, abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio, perché Tik Tok è una cosa seria', ha detto poi Letta in merito alla recente iscrizione del Pd sul social network ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022) 'Il Pd è su Tik Tok, abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio, perché Tik Tok è una', ha detto poiin merito alla recente iscrizione del Pd sul social network ...

Rinaldi_euro : Enrico Letta 28 accordi con Putin… - Giorgiolaporta : Io non ho ancora capito se tra 24 giorni Enrico #Letta, segretario del #Pd e attuale eletto a #Siena voterà o meno… - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - lacittanews : “Io credo che oggi i ragazzi di 18,20,25 anni parlano una lingua totalmente diversa dalla nostra su due questioni c… - fjadanza : RT @Limbolimbo18: Breaking news del 26 settembre 2022------ Il PD, con un solo voto ricevuto, quello di un certo Enrico Letta, ottiene la… -