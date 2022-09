Elezioni 2022, Letta a Salvini: “Partita tutta da giocare” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiano davanti tre settimane in cui gli indecisi sono al 40%, i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è una Partita tutta da giocare”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta dopo l’incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino, in merito alle affermazioni rilasciate durante la giornata di ieri dal leader della Lega Matteo Salvini sul vantaggio del centrodestra nei sondaggi per le prossime Elezioni del 25 settembre 2022. “Come si è visto – continua Letta – anche in tante altre Elezioni in Italia, sono le ultime settimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un’esperienza così positiva come quella di Beppe Sala”. “Stiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiano davanti tre settimane in cui gli indecisi sono al 40%, i giovani non hanno ancora deciso cosa andare a votare, è unada”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enricodopo l’incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino, in merito alle affermazioni rilasciate durante la giornata di ieri dal leader della Lega Matteosul vantaggio del centrodestra nei sondaggi per le prossimedel 25 settembre. “Come si è visto – continua– anche in tante altrein Italia, sono le ultime settimane quelle decisive motivo per il quale le voglio cominciare da Milano accanto a un’esperienza così positiva come quella di Beppe Sala”. “Stiamo ...

