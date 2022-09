Draghi scrive allo studente che ha fatto una tesina sulla sua vita (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha inviato una lettera a un giovane studente che aveva fatto una tesina di laurea sulla sua vita. Il ragazzo ha condiviso il fatto su Twitter Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha inviato una lettera a un giovaneche avevaunadi laureasua. Il ragazzo ha condiviso ilsu Twitter

