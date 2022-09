Di Maio su Tik Tok attacca Salvini. Ma il suo video fa flop (Di venerdì 2 settembre 2022) Il ministro degli Esteri posta un video sul social per sfidare il leader della Lega: "Qualcuno lo ha visto?". Ma la mossa fa flop: commenti negativi e poche visualizzazioni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Il ministro degli Esteri posta unsul social per sfidare il leader della Lega: "Qualcuno lo ha visto?". Ma la mossa fa: commenti negativi e poche visualizzazioni

squil_3 : RT @pietroraffa: Leader italiani su Tik Tok: Salvini ? Renzi ? Conte ? Meloni ? Calenda ? Berlusconi ? Letta ? (c'è il Pd) Di Maio ? - giulio_galli : RT @pietroraffa: Leader italiani su Tik Tok: Salvini ? Renzi ? Conte ? Meloni ? Calenda ? Berlusconi ? Letta ? (c'è il Pd) Di Maio ? - pietroraffa : Leader italiani su Tik Tok: Salvini ? Renzi ? Conte ? Meloni ? Calenda ? Berlusconi ? Letta ? (c'è il Pd) Di Maio ? - sgalea412 : RT @Geronim22285766: Di Maio’s Way! La fine e’ Nota!! Tik Tok! Il tempo passa e il tuo sta per finire!! - Geronim22285766 : Di Maio’s Way! La fine e’ Nota!! Tik Tok! Il tempo passa e il tuo sta per finire!! -