Crypto com non sponsorizzerà la UEFA Champions League

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Proprio quando l’accordo multimilionario tra.com, exchange cripto tra i più importanti, e, il torneo di calcio più prestigioso dell’Europa continentale, sembrava in dirittura d’arrivo, la società con sede a Singapore si è tirata indietro. Il contratto, dal valore di 100 milioni di dollari annui, si sarebbe dovuto aggiungere alla lunga lista di sponsorizzazioni a marchio.com siglate negli ultimi anni: i mondiali del 2022 in Qatar e la Serie A italiana per il calcio, la Formula 1 ed il basket. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

borghi_claudio : Ok che ora dicono che c'è più offerta e i prezzi scendono ma sono andato a vedere alcuni prezzi... ma robe da matti… - CriptovalutaI : ?????? Vinci 1 #NFT $SHIB ?? ?????? 4 semplici passaggi: ? Seguici ? Metti il like ?? Retwitta ?? Lascia un commento… - fintechIT : RT @SentinelBtc: #BTCSentinel #PriceAlert: ?? Top Gainers 1h #YFI: 4,42% #SNX: 3,18% Aggiornamenti e Grafici su: -> - AlvaAdolph5 : RT @abnormal_crypto: #SOLUSDT Bull Alert! 5X Volume Price: 32.77 5-min %: 0.55% Volume: $1,327,780 #crypto #whale #btc #eth #SOL $… - abnormal_crypto : #LRCUSDT Bull Alert! 5X Volume Price: 0.3651 5-min %: 0.44% Volume: $87,463 #crypto #whale #btc #eth #LRC… -

Il mercato delle criptovalute fatica ad invertire il trend ribassista: WeeklyRecap La capitalizzazione del mercato delle criptovalute è temporaneamente scivolata sotto i 1.000 miliardi di euro, principali monete in rosso rispetto a una settimana fa 43 Visualizzazioni ...Nelle ultime 24 ore il prezzo di Polygon (CRYPTO: MATIC) ha avuto un aumento del 6,42% a 0,90 dollari; si conferma il trend positivo registrato nell'ultima settimana, durante la quale la criptovaluta ...Bitcoin regge sopra i 20.000 dollari in un contesto di mercato alquanto instabile, con alcune altcoin in timida fase di recupero ...