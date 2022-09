Citroën Ami - A listino una nuova versione personalizzata

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 settembre 2022) Laaggiorna la gamma della Ami introducendo il nuovo allestimento denominato My Ami Tonic. Questaviene proposta con prezzi a partire da 8.990 euro. La Ami è omologata come quadriciclo elettrico e può essere guidata in Italia a partire da 14 anni con patentino AM: sono già 7.800 gli esemplari venduti nel nostro Paese. L'arrivo della Tonic concide con l'uscita dai listini delle precedenti My Ami Khaki e My Ami Vibe: rimangono quindi la Ami (7.790 euro), la My Ami Pack (8.190 euro) e la My Ami Pop (8.690 euro), mentre quest'ultima novità diventa la variante d'alta gamma. Khaki e giallo per distinguersi. La My Ami Tonic è statacreando il contrasto esterno e interno tra le tinte Khaki e giallo limone. Sul frontale è stato ottenuto un effetto ottico simile a quello di un paio di occhiali da sole. Le finiture ...