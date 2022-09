Berlusconi: «So che Putin è stato spinto alla guerra dal Partito comunista, un grave errore» (Di venerdì 2 settembre 2022) Una decisione sbagliata, un errore strategico da condannare la cui responsabilità ricade sul Partito comunista russo. Silvio Berlusconi torna sul terreno minato della guerra russo-ucraino. Denunciando l’invasione di Mosca dello scorso febbraio. Che avrebbe dovuto avere un esito ben diverso. Berlusconi: Putin è stato forzato dal Partito comunista “Parlando della Russia – dice il Cavaliere – volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in Ucraina. È stata una decisione sbagliata, io so che Putin è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente. Dai suoi uomini, dal Partito comunista a intervenire per difendere le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Una decisione sbagliata, unstrategico da condannare la cui responsabilità ricade sulrusso. Silviotorna sul terreno minato dellarusso-ucraino. Denunciando l’invasione di Mosca dello scorso febbraio. Che avrebbe dovuto avere un esito ben diverso.forzato dal“Parlando della Russia – dice il Cavaliere – volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in Ucraina. È stata una decisione sbagliata, io so cheforzato dal suo paese, dsua gente. Dai suoi uomini, dala intervenire per difendere le ...

