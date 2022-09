Berlusconi | barzellette su TikTok per il suo sbarco sul social | così il Cavaliere tenta di conquistare i giovani elettori

(Di venerdì 2 settembre 2022): i primi contenuti non potevano che essere ironici. Ilquando si tratta di far ridere è sempre il numero uno nel panorama politico anche se ultimamente i suoi colleghi si stanno impegnano molto, soprattutto quando si tratta di contenuti suisuper il suosulSilvioè sbarcato su Tik Tok e i suoi primi contenuti non potevano che essere ironici per fare centro con migliaia di visualizzazioni ma soprattutto prendere le distanze dagli altri leader politici che si sono registrati ultimamente sulcome Carlo Calenda, ad esempio. Ecco la barzelletta di: “C’è un aereo in viaggio ...

elio_vito : L’idea che i giovani possano votarlo vedendolo raccontare barzellette su Tik Tok conferma quanto Berlusconi sia lon… - pepo1913 : RT @elio_vito: L’idea che i giovani possano votarlo vedendolo raccontare barzellette su Tik Tok conferma quanto Berlusconi sia lontano dal… - Giu_ggiola : RT @elio_vito: L’idea che i giovani possano votarlo vedendolo raccontare barzellette su Tik Tok conferma quanto Berlusconi sia lontano dal… - XERDAN_Design : RT @elio_vito: L’idea che i giovani possano votarlo vedendolo raccontare barzellette su Tik Tok conferma quanto Berlusconi sia lontano dal… - unabNorma : RT @elio_vito: L’idea che i giovani possano votarlo vedendolo raccontare barzellette su Tik Tok conferma quanto Berlusconi sia lontano dal… -

'Molti ci hanno preso in giro perché, nello stesso momento noi, il Pd esiamo sbarcati su questa piattaforma dedicata ai giovani. Potremmo dire che è la prima e ...per raccontare, ...Ma, in fondo,lo aveva già spiegato in precedenza su Tik Tok (Tak) che quel che dice sono soloper fare il simpatico... pertanto non va preso sul serio, bisogna solo lasciarlo ...Il day after, dopo l'approdo su Tiktok, è riservato ancora alle polemiche, ma anche alle spiegazioni. Ci prova per primo il leader del Pd, Enrico Letta: «Il ...Nel suo primo video su Tik Tok (Tak) che in poche ore a suo dire avrebbe superato le 3 milioni di visualizzazioni, naturalmente un record, Silvio (o Scilvio come si chiama adesso) Berlusconi ha 'svel ...