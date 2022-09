Villarreal | UFFICIALE | preso l'ex Atalanta Mojica

18.47 Salta Hateboer alSembrava destinato alHateboer e invece l'affare con ... 18.30 Asse City - Palermo:Gomes Claudio Gomes, centrocampista del 2000, passa dal ...... Nikolaou alla Fiorentina 13.40 - Hateboer verso il, agente in città 13.30 - Hrustic è ... 12.00 - Rai, Ounas è del Lille 11.40 - Altre visite mediche ma è, Paredes è della Juventus. ...Colpo last minute dei rossoneri, che hanno ufficializzato l'arrivo del classe 2000 dal Barcellona: sarà il sostituto dell'infortunato Florenzi.Dopo un difficile avvio di stagione, il Venezia si rituffa sul mercato: è ufficiale l'arrivo del centrocampista ex Real Madrid a zero ...