Venezia '79: il 7 settembre presentazione del film "Il Tempo è ancora nostro" con Mirko Frezza e Ascanio Pacelli

Venezia 79: IN ANTEPRIMA IL TEASER DEL NUOVO film DI MAURIZIO MATTEO MERLI "IL Tempo È ancora nostro" con Ascanio Pacelli, Mirko Frezza, ANTONELLO FASSARI, MIGUEL GOBBO DIAZ

presentazione 7 settembre ORE 17.00 – SPAZIO HOLLYWOOD CELEBRITIES LOUNGE (Tennis Club – Lungo Mare Marconi 41/D)

SARA' PRESENTE IL REGISTA E IL CAST AL COMPLETO

Il film Il Tempo è ancora nostro, diretto da Maurizio Matteo Merli ed interpretato da Ascanio Pacelli, Mirko Frezza, Antonello Fassari, Miguel Gobbo Diaz, Simone Sabani e Viktorie Ignoto sarà presentato il 7 settembre

