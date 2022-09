Ucraina, Putin: “E’ enclave antirussa che va eliminata” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina “è un’enclave antirussa” che va eliminata. Il presidente russo Vladimir Putin, parlando da Kaliningrad, dove è stato in visita, lo ha definito come “uno degli obiettivi dell’operazione militare speciale, lanciata oltre sei mesi fa”. “E’ per questo che il nostro popolo sta combattendo lì – ha detto Putin, incontrando gli allievi di una scuola navale -. Stiamo proteggendo i residenti del Donbass e la Russia stessa”. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l’ordine alle sue forze armate di occupare l’intera regione di Donetsk, nel sudest dell’Ucraina, entro il 15 settembre. “I russi continuano a mantenere i territori occupati degli oblast di Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv e stanno anche cercando di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – L’“è un’” che va. Il presidente russo Vladimir, parlando da Kaliningrad, dove è stato in visita, lo ha definito come “uno degli obiettivi dell’operazione militare speciale, lanciata oltre sei mesi fa”. “E’ per questo che il nostro popolo sta combattendo lì – ha detto, incontrando gli allievi di una scuola navale -. Stiamo proteggendo i residenti del Donbass e la Russia stessa”. Il presidente russo Vladimirha dato l’ordine alle sue forze armate di occupare l’intera regione di Donetsk, nel sudest dell’, entro il 15 settembre. “I russi continuano a mantenere i territori occupati degli oblast di Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv e stanno anche cercando di ...

