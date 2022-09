Traffico Roma del 01-09-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi code per un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana mentre in carreggiata interna abbiamo rallentamenti tra la Nomentana e la Tiburtina e code tra Lanina e l’ardeatina code che ritroviamo anche sulla Cassia Veientana 3 Castel de’ ceveri e il raccordo anulare in direzione centro Code causa dai noti lavori in corso è sempre per lavori abbiamo code anche sulla via Cassia 3 La storta e il raccordo anulare è sempre niente niente vincita incolonnamenti sul teatro Urbano della A24 tra l’uscita fiorentini e la tangenziale est in tangenziale est e troviamo code verso lo stadio Olimpico tra la Salaria & via dei Campi Sportivi trafficate con rallentamenti in direzione centro la via Flaminia dal raccordo abbiate due punti e la via Salaria ...