Terra Amara, anticipazioni turche: Sevda muore, Demir aiuta Umit a fuggire (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo naufragare il matrimonio tra Demir e Züleyha. Ma vediamo insieme cosa succede nella soap turca in onda su Canale 5. Trame turche Terra Amara, Umit è figlia di Sevda Nelle prossime puntate Terra Amara Demir e Züleyha scoprono che Umit è in realtà figlia di Sevda. La sorpresa dello Yaman nell'apprendere la notizia lascia ben presto il posto a una reazione dura, che lo porta a chiedere un confronto con la ragazza e Sevda. Madre e figlia – una volta venuto alla luce il loro segreto – non possono fare altro che lasciare la città, e ...

